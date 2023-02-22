Осужденный депутат Заксобрания Челябинской области лишился своего мандата

Теперь уже бывшие коллеги Армана Аракеляна приняли соответствующее решение

Депутаты Законодательного собрания региона одобрили решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Армана Аракеляна. Процедура голосования прошла в среду, 22 февраля, на очередном заседании областного парламента, передает корреспондент ИА «Первое областное». В конце прошлой недели в отношении Аракеляна был оглашен приговор по делу о даче взятки.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного собрания Челябинской области Аракеляна Армана Эдиковича 22 февраля 2023 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия»,— говорится в документе, опубликованном на сайте ЗСО.

В прошлую пятницу, 17 февраля, Центральный районный суд приговорил Армана Аракеляна к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным в даче взятки чиновнику из «Росдортехнологии». За ноутбуки общей стоимостью в 185 тысяч рублей они исключили сведения о нарушениях во время проведения дорожных работ.

Кроме того, в 2019 году, как установил суд, Аракелян передал 500 тысяч рублей сотруднику управления федеральных дорог «Южный Урал». Это подношение позволило принять фактически невыполненные работы по государственным контрактам. Фигурант дела является директором ООО «Дорстройгрупп» — это один из крупнейших дорожных подрядчиков нашего региона.