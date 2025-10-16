Осужденные из челябинских колоний стали победителями всероссийского чемпионата

Они удивили жюри кулинарными навыками и народным пением

Осужденные из двух исправительных учреждений Челябинской области одержали победу в финале Национального Дельфийского чемпионата ФСИН России. Они стали лучшими в номинациях «Кулинарное искусство» и «Ансамблевое народное пение», сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Творческое состязание проводится по инициативе Федеральной службы исполнения наказаний при поддержке Национального Дельфийского совета. Его главная цель — раскрытие творческого потенциала осужденных, их духовно-нравственное воспитание и помощь в социальной адаптации после освобождения.

В 2025 году конкурс собрал около 500 работ из 74 регионов страны. Участники соревновались в 14 номинациях, от театра и журналистики до парикмахерского искусства и дизайна одежды.

Челябинскую область на чемпионате представили сразу два учреждения. Осужденные из ИК-1 завоевали первое место в номинации «Кулинарное искусство», удивив жюри оригинальными блюдами из простых продуктов. А творческий коллектив из ИК-5 стал призером в номинации «Ансамблевое народное пение».