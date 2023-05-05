Оставшимся без горячей воды челябинцам УК предложила скинуться на новый бойлер

Разбираемся, нарушены ли права жильцов

Жители многоквартирного дома на северо-западе Челябинска уже месяц живут без горячей воды. Об этом в редакцию ИА «Первое областное» сообщила собственница квартиры в многоэтажке Александра Сафронова. По ее словам, причина коммунального ЧП — поломка бойлера. Однако вместо ремонта оборудования управляющая компания опечатала подвал и предложила жильцам собрать деньги на покупку нового аппарата. Наш корреспондент выяснил, насколько правомерны действия УК.

Авария произошла в доме № 11 по улице Ворошилова. Старая трехподъездная девятиэтажка находится под управлением ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». По словам Александры Сафроновой, месяц назад представители организации сообщили жильцам о поломке бойлера и перекрыли воду.

«Управляющая компания не предоставляет никаких документов, просто говорят, что бойлер опечатан. Просят собственников жилых помещений скинуться и купить самим новый бойлер. Но мы же платим регулярно и без задержек за капремонт и текущий ремонт нашего дома», — недоумевает жительница.

ИА «Первое областное» обратилось за разъяснениями в Госжилинспекцию Челябинской области. Там сообщили, что, действительно, при обследовании системы теплоснабжения упомянутого дома выявлена неисправность теплообменного аппарата, который в настоящее время опломбирован. Подтверждающий это акт датирован 17 апреля 2023 года.

В ГЖИ отметили, что замена теплообменного аппарата относится к работам капитального характера. Согласно региональной программе, капремонт дома на Ворошилова, 11, запланирован только на 2034—2036 годы. Однако в данном случае собственники вправе на общем собрании принять решение о необходимости проведения капитальных работ по ремонту общего имущества (к которым относится и замена бойлера) раньше этого срока, а также выбрать способ финансирования работ.

Общее собрание собственников дома на Ворошилова запланировано провести 17 мая. Жителям будет предложено собрать деньги на новый теплообменник, которые после завершения работ пойдут в зачет будущих взносов жителей на капремонт. Таким образом, собственники какое-то время будут получать от регоператора нулевые счета, пока переплата не будет погашена. Законом предусмотрен и другой вариант — с переносом срока капремонта на более ранний. Для этого собственникам необходимо обратиться в межведомственную комиссию при управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска.

В ГЖИ не располагают информацией о стоимости замены теплообменника в доме на Ворошилова, 11. Связаться с УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» нам не удалось. На сайтах производителей цены на теплообменники для многоквартирных домов могут превышать 2 млн рублей.