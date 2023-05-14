Остановку «Площадь Ярославского» переименовали в Челябинске

Новое название остановка получила вслед за площадью

В Челябинске остановку общественного транспорта «Площадь Ярославского» переименовали в «Площадь Искусств». Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

«Изменить наименование „Площадь Ярославского“ остановочных пунктов общественного транспорта в городе Челябинске, расположенных на улице Труда в прямом и обратном направлении движения транспорта, и присвоить им наименование „Площадь Искусств“»,— говорится в документе.

В конце марта 2023 года площадь Ярославского переименовали в площадь Искусств. Инициативу выдвинуло руководство театра на Попечительском совете в 2022 году, его участники единогласно ее поддержали. Позже идея получила одобрение в министерстве культуры, министерстве имущества, государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области и городской администрации.

Кстати, площадь носила имя большевика Ярославского 90 лет: именно он в 1932 году вынес роковой приговор Христорождественскому собору на Соборной площади.