Останки красноармейцев из Челябинской области подняли при раскопках под Тверью

Поисковики ищут родственников погибших бойцов Великой Отечественной войны

Поисковики отряда «Импульс», который создан при региональном управлении ФССП, вернулись из экспедиции в Тверскую область. Во время раскопок они подняли из земли останки пятерых красноармейцев, сообщает пресс-служба ведомства.

В августе 1941 года на подходах к Москве велись кровопролитные бои. Одна из известных оборонных линий — Двинский рубеж. Челябинцы проводили раскопки под деревней Борок в лесу, который вырос на месте чистого поля.

«Останки бойцов лежали на глубине штыка лопаты, их едва прикрывал лесной дерн. Четверо воинов лежали в одном месте, прах еще одного обнаружили в нескольких метрах»,

— замечают в пресс-службе.

У каждого бойца был металлический медальон с запиской, где было написано его имя. Имена трех человек удалось установить. Один из них оказался южноуральцем.

Маркин Николай Александрович, 1908 года рождения, был уроженцем села Мордовские Парки Краснослободского района Мордовской АССР. Его призвали на фронт Колхозным РВК Колхозного района (нынешний Уйский) Челябинской области. Известно, что после войны его искала жена Маркина Анастасия Семеновна. Сама она была награждена медалью за материнство.

Под Тверью также работали поисковые группы из других регионов. Они подняли из земли медальоны еще двух южноуральцев.

Бухин Николай Данилович, 1906 года рождения, родился в Бишкильском районе Челябинской области и был призван Сосновским РВК. На месте раскопа найден только медальон, ремень, патроны. По сведениям Министерства обороны, боец был ранен под Тверью, эвакуирован в госпиталь и пропал без вести уже в апреле 1942 года.

Второй медальон принадлежал Рудину Алексею Федоровичу, 1909 года рождения, уроженцу Пензенской области, Мокшанского района. Призван Магнитогорским РВК в июле 1941 года. Его жена Потрясова Пелагея Михайловна (12.12.1912—24.09.1996), уроженка той же местности. Муж и жена работали на строительстве Магнитогорского металлургического комбината. По данным архива на 1936 год, у Рудина был сын.

Родственников бойцов, если они найдутся, просят позвонить в пресс-службу ГУФССП России по Челябинской области по телефонам: (351) 252-53-03, (351) 255-34-50.