Останки 12 красноармейцев из Челябинской области нашли под Калугой

Идет поиск родственников бойцов, погибших в 1942 году

Тела 12 южноуральцев, погибших под Калугой в феврале 1942 года, подняли этой весной из земли. Останки бойцов нашли в ходе масштабных поисковых работ. Сегодня поисковики ищут родственников бойцов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Поисковое объединение «ВПК Прорыв» проделало огромную работу по идентификации погибших. Благодаря тщательной экспертизе и архивным исследованиям удалось установить имена всех 1250 поднятых из земли воинов. Пятого мая все они будут перезахоронены на воинском мемориале «Ивановское поле» в Калужской области (на фото).

«Поисковики обращаются к жителям Челябинской области с призывом помочь установить связь с родными погибших воинов. Даже частичная информация может оказаться неоценимой для воссоединения семей и достойного почтения памяти павших», — отмечают в пресс-службе.

Вот список опознанных южноуральцев:

1. Агеев Григорий Прокопьевич, 1904 г. р., Кировский район Челябинской области.

2. Архипов Александр Иванович, 1901 г. р., Аргаяшский район Челябинской области.

3. Балдун Николай Афанасьевич, 1916 г. р., Челябинск, ул. Глинки, 38.

4. Богачев Василий Петрович, 1920 г. р., Курганский район Челябинской области.

5. Гашаулин Насибула, 1918 г. р., Магнитогорск.

6. Гончаров Василий Степанович, 1919 г. р., Челябинская область, совхоз Ариняжский.

7. Иконников Александр Федорович, 1909 г. р., Челябинская область, Лебозивский сельсовет.

8. Липатников Петр Степанович, 1904 г. р., Милярский район Челябинской области.

9. Окохонин Федор Ильич, 1907 г. р., Курганский район Челябинской области.

10. Папокин Филипп Иванович, нет г. р., Челябинск, ул. Курская, 767.

11. Пушкарев Михаил Павлович, 1911 г. р., Кыштымский район Челябинской области, переулок Первомайский, 4.

12. Чирков Михаил Федорович, 1919 г. р., ст. Корняж Челябинской области, совхоз Криняжский.

Более подробную информацию можно получить у члена РАЕН Александра Анатольевича Туманова (atumanov2008@yandex.ru, тел. +7 (903) 960-78-95).