Особый противопожарный режим введен в Челябинской области с 25 апреля

В этот период штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое

На Южном Урале с 25 апреля действует особый противопожарный режим (ОПР), введенный постановлением губернатора. Документ предусматривает ряд запретов для тех, кто отправляется в лес и не только, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, запрещается разведение костров, сжигание мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и землям сельхозназначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Отметим, в период действия ОПР штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое: до 10—20 тысяч рублей для граждан, до 30—60 тысяч — для должностных лиц, до 60—80 тысяч — для ИП и до 400—800 тысяч рублей — для юридических лиц.

В МЧС также напомнили, что приготовление пищи на мангале допускается, но только при соблюдении ряда условий. Жарить шашлык можно на земельных участках частных домовладений, при этом расстояние от очага до зданий должно быть не менее 5 метров, зона очистки не менее двух, человек обязан неотлучно находиться рядом, а под рукой должна быть вода. В ветреную погоду приготовление пищи на мангале запрещено.