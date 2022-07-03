Особо вместительные автобусы планируют вывести на линию в Челябинске

Что изменится в транспортной системе города в ближайшие несколько лет

В Челябинске обновят все троллейбусы и выпустят на линию автобусы и трамваи особо большого класса. Планами и целями по дальнейшему обновлению общественного транспорта в городе поделился в своем Телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Среди опубликованных целей:

восстановление выпуска транспорта особо большого класса с 9 до 50 единиц до уровня Екатеринбурга, Краснодара и Самары. К такому относятся трамваи в сцепке и автобусы с гармошкой;

внедрение автобусов среднего класса на двух низкопольных дверях и с кондиционерами до 100 единиц;

обновление более 100 единиц трамваев, эта работа запланирована на 2022-2024 годы;

обновление всех троллейбусов в течение 2022-2023 годов;

наращивание автобусов большого класса;

налаживание работы кондиционеров в существующих 259 автобусах большого класса и доработка на всех машинах единой ливреи и экипировки.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что с 2022 по 2024 год Челябинская область закупит 81 новый современный автобус на газомоторном топливе. Машины поступят в регион поэтапно.

В начале 2023 года на площадке Челябинского трубопрокатного завода начнут выпускать троллейбусы, а также производить электробусы и автобусы на газовом и дизельном двигателях.