Особняк Анциферова в Южноуральске может получить статус объекта культурного наследия

Хозяин дома в 1918 году эмигрировал в Америку

Исторический особняк, расположенный на улице Советская, 111, в Южноуральске, рекомендовано включить в список объектов культурного наследия регионального значения. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Когда-то в особняке жил крупный предприниматель Кузьма Васильевич Анциферов. Он имел в собственности предприятие, на котором катали валенки. На Анциферова работали около 50 человек. После революции хозяин особняка эмигрировали в Америку, а его дом национализировали и превратили в школу.

В советские годы в здании располагались райисполком, больница, суд, а в годы Великой Отечественной войны — пошивочный и пимокатный цеха, производившие продукцию для фронта. После войны здесь работал ЗАГС.

Сейчас особняк находится в частной собственности.