/ Особый режим ввели из-за морозов на Южном Урале

Приняты дополнительные меры защиты жителей от ЧП.

МЧС объявило особый режим на территории трех округов. Аномальные морозы «подняли» экстренные службы на территории Уральского округа. В настоящее время аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы функционируют в режиме повышенной готовности.

Аварийные ситуации, конечно, случаются. Это порывы на теплотрассах и трубопроводах, сбои в энергоснабжении. Однако все неполадки удается устранить в самые короткие сроки. Критических, авральных ситуаций удается избежать. Системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. Температурный режим в жилых помещениях и социально значимых учреждениях не нарушен. Все службы начеку, основные и резервные силы, материально-технические ресурсы в полной готовности. На особом контроле помощь социально незащищённым группам населения. — отметил начальник центра управления в кризисных ситуациях СРЦ МЧС России полковник внутренней службы Иван Сергеев.

Напомним, аномальные холода продержатся в Челябинской области как минимум до четверга. Синоптики накануне озвучили соответствующий прогноз. Показатели на уличных термометрах в ночное время опустятся до минус 34 градусов. Морозы будут сопровождаться небольшими осадками.

