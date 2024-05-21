Основной период сдачи ОГЭ стартовал в Челябинской области с 21 мая

Экзамены сдадут более 42 тысяч девятиклассников

С сегодняшнего дня, 21 мая, стартует основной период государственной итоговой аттестации, который продлится до 2 июля. Девятиклассники будут сдавать экзамены по четырем предметам, два из которых обязательные. В этом году ОГЭ сдадут более 42 тысяч школьников, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо успешно сдать четыре предмета: два обязательных экзамена — русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ). В Челябинской области для проведения ОГЭ будет задействовано 199 пунктов проведения экзаменов, для ГВЭ — 157», — уточнили в ведомстве.

Основной период сдачи экзаменов продлится до 14 июня. С 24 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни. Расписание экзаменов следующее:

21 и 22 мая — экзамены по иностранным языкам;

27 мая — по биологии, обществознанию, химии, информатике;

30 мая — по географии, истории, физике, химии;

3 июня — по русскому языку;

6 июня — по математике;

11 июня — по географии, информатике, обществознанию;

14 июня — по биологии, информатике, литературе, физике.

Экзамены по иностранным языкам сегодня сдадут более 1,5 тысячи южноуральских девятиклассников.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует горячая линия. По всем вопросам организации и проведения экзаменов можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.