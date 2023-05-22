Основной период ЕГЭ-2023 стартует в школах Челябинской области на этой неделе

Какие предметы будут сдавать выпускники

На этой неделе в школах Челябинской области стартует основной период ЕГЭ-2023. Согласно графику, утвержденному Минпросвещения и Рособрнадзором РФ, первый экзамен пройдет в пятницу, 26 мая.

Так, 26 мая выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии. 29 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку. 1 июня состоится экзамен по математике (базовому и профильному уровням). 5 июня выпускники будут сдавать историю и физику, 8 июня — обществознание, 13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение») и биологию. 16 и 17 июня пройдут ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), 19 и 20 июня — информатика.

Начало экзаменов — в 10:00 по местному времени.