Основатель «Церкви последнего завета» находится в челябинском СИЗО

Сергея Торопа, известного под именем Виссарион, этапировали в Новосибирск после прохождения психиатрической экспертизы.

Руководитель «Церкви последнего завета» Сергей Тороп, известный также под именем Виссарион, находится в Челябинске. 59-летний основатель религиозного движения, которое считается сектой, был этапирован в Новосибирск из Москвы после прохождения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, однако поезд задержался на Южном Урале. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил телеграм-канал «Дело Виссариона», администраторы которого отслеживают всю информацию по теме. Сообщается, что Сергей Тороп на текущий момент находится в СИЗО-3.



«Защита не знает, когда и как едет поезд, где будут остановки и как долго они продлятся. Получить информацию можно, только когда подследственного на некоторое время переводят в учреждение по месту остановки для ожидания следующего поезда. Иногда такие „этапы“ идут месяц, так как нет подходящего транспорта, иногда быстрее», — говорится в сообщении канала «Дело Виссариона».

Ожидается, что Сергей Тороп прибудет в Новосибирск в течение 7—10 дней. Авторы канала подчёркивают, что информация о движении поезда с заключёнными является секретной.

Сергей Тороп взял псевдоним Виссарион и объявил себя вторым мессией ещё в 90-х. Мужчина создал религиозную общину, заявив, что может творить чудеса. В конце сентября этого года ФСБ задержало Виссариона и других руководителей «Церкви последнего завета» — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — по факту незаконной деятельности религиозной организации и по подозрению в психологическом насилии над людьми.