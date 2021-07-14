Основатель компании «Ариант» Александр Аристов стал президентом челябинского вуза

Эта должность считается представительской

Челябинский олигарх, основатель компании «Ариант» Александр Аристов стал президентом Южно-Уральского технологического университета. Об этом в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба вуза.

«В университете учреждена должность президента. Этот человек должен повышать эффективность управления вузом, содействовать развитию ЮУТУ, расширять представительские функции. Александр Михайлович уже представляет университет в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями», — объясняют необходимость новой должности в вузе.

При активном участии президента уже рассматривается возможность открытия новых программ подготовки специалистов.

«Челябинск — мой любимый город и останется таким. Я рад, что смогу приложить усилия для дальнейшего развития одного из лучших университетов Челябинска — ЮУТУ», — приводит слова Аристова пресс-служба ЮУТУ.

Александр Аристов — российский политик и предприниматель, основатель компании «Ариант». Был депутатом Государственной думы России IV созыва, членом Совета Федерации. Является почетным гражданином Челябинска и одним из самых богатых жителей Челябинской области. В прошлом году Александр Аристов перечислил 1 млрд рублей на строительство Христорождественского кафедрального собора в областном центре.