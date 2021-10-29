Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о смене названия компании

Теперь корпорация будет носить имя Meta

Глава Facebook Марк Цукерберг на мероприятии Oculus Connect 2021 объявил о переименовании корпорации. Теперь она будет носить название Meta.

«Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta», — официально объявил Цукерберг.

Глава корпорации задумался о создании виртуальной «метавселенной». Таким образом в компании хотят показать, что они не только одна социальная сеть, но и владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисов, которые и составляют виртуальное пространство, где люди всегда смогут быть рядом.

Создатели планируют работу «метавселенной» на гарнитурах виртуальной реальности, игровых консолях и мобильных устройствах.

Напомним, Facebook существует с 2004 года, о ребрендинге компании стало известно на прошлой неделе.