Осиротевшего лисенка спасли зоозащитники в Сатке

Полуживой зверек бегал с кошками по помойкам и прятался от людей в подвале

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Сатке волонтеры благотворительного фонда «Открытое сердце» спасли от гибели осиротевшего лисенка. Мать звереныша убили люди, а ослабший детеныш подался в город, поближе к еде и людям.

По словам волонтеров, сначала в город пришли лиса и два лисенка. Они кормились на дворовых помойках. А потом мать погибла. Один лисенок, покрепче, вернулся в лес. Второй же, что послабее, так и остался у вкусных помоек, лазил там вместе с кошками и прятался от людей в подвале.

«Мы знаем, что лисы — разносчики бешенства. Но лисенок мог оказаться здоровым, и мы решили его спасти. Мы получили советы ветеринаров, Россельхознадзора и исключили прямые контакты со зверем», — рассказала ИА «Первое областное» волонтер Эля Скобочкина.

Волонтеры поймали лисенка в клетку, когда тот вылез из подвала. Зверек был очень ослабленным, а его морду покрывали коросты от чесоточного клеща. Лисенку сразу поставили прививку от бешенства и отправили на 14 дней в карантин.

«Чтобы поставить укол, мы прижимали его к клетке шваброй. Поддон от клетки и территорию вокруг клетки обрабатывали специальным раствором. Очень боялись подхватить бешенством, но хотели помочь», — говорит Эля.

Сначала маленький лис отсыпался, потом начал кушать и, наконец, проявлять интерес к происходящему за пределами клетки. Когда лисенок окреп, его отправили в приют Карена Даллакяна «Спаси меня». Здесь созданы все условиях для содержания дикого зверя. Отправить в лес лисенка нельзя — там малыш не выживет.