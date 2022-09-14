Осетровая ферма и сыроварня из Челябинской области выиграли гранты Минсельхоза РФ Проекты по агротуризму получат на развитие бизнеса почти 13 млн рублей



На осетровой ферме, которой руководит Марат Хабибуллин, планируют развивать платную рыбалку. Для этого рядом с фермой обустроят пруд, построят террасы, пандусы, ограждения. Также будут установлены баня и модульные домики для гостей. Для реализации проекта планируется привлечь 3,5 млн рублей средств гранта, еще 1,2 млн рублей в проект вложит сам предприниматель.



Руководитель «Ферма под горой» Денис Назаров планирует создать молочную ферму полного цикла и предложить туристам гастрономические экскурсии, лекции о сыроваренном производстве и различные варианты активного отдыха. На территории хозяйства поставят модульные домики для гостей, административный корпус и магазин. Также будут закуплены квадроциклы и аэростат. Стоимость проекта — 12,3 миллиона рублей, средства гранта в ней составят 9,2 млн рублей.



Ранее в этом году аналогичный грант в размере 1,1 млн рублей Осетровая ферма «Фишка» из Кунашакского района и сыроваренное хозяйство «Ферма под горой» из города Миасса стали победителями конкурса Министерства сельского хозяйства РФ и получат федеральные гранты на развитие агротуристического бизнеса, сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.На осетровой ферме, которой руководит Марат Хабибуллин, планируют развивать платную рыбалку. Для этого рядом с фермой обустроят пруд, построят террасы, пандусы, ограждения. Также будут установлены баня и модульные домики для гостей. Для реализации проекта планируется привлечь 3,5 млн рублей средств гранта, еще 1,2 млн рублей в проект вложит сам предприниматель.Руководитель «Ферма под горой» Денис Назаров планирует создать молочную ферму полного цикла и предложить туристам гастрономические экскурсии, лекции о сыроваренном производстве и различные варианты активного отдыха. На территории хозяйства поставят модульные домики для гостей, административный корпус и магазин. Также будут закуплены квадроциклы и аэростат. Стоимость проекта — 12,3 миллиона рублей, средства гранта в ней составят 9,2 млн рублей.Ранее в этом году аналогичный грант в размере 1,1 млн рублей получила экоферма «Семейное подворье» из Сосновского района

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