Осетровая ферма «Фишка» из Кунашакского района и сыроваренное хозяйство «Ферма под горой» из города Миасса стали победителями конкурса Министерства сельского хозяйства РФ и получат федеральные гранты на развитие агротуристического бизнеса, сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.
На осетровой ферме, которой руководит Марат Хабибуллин, планируют развивать платную рыбалку. Для этого рядом с фермой обустроят пруд, построят террасы, пандусы, ограждения. Также будут установлены баня и модульные домики для гостей. Для реализации проекта планируется привлечь 3,5 млн рублей средств гранта, еще 1,2 млн рублей в проект вложит сам предприниматель.
Руководитель «Ферма под горой» Денис Назаров планирует создать молочную ферму полного цикла и предложить туристам гастрономические экскурсии, лекции о сыроваренном производстве и различные варианты активного отдыха. На территории хозяйства поставят модульные домики для гостей, административный корпус и магазин. Также будут закуплены квадроциклы и аэростат. Стоимость проекта — 12,3 миллиона рублей, средства гранта в ней составят 9,2 млн рублей.
Ранее в этом году аналогичный грант в размере 1,1 млн рублей получила экоферма «Семейное подворье» из Сосновского района.
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