Осенью жителей Челябинской области ждет трехдневная рабочая неделя

За длинный отдых мы расплатимся рабочей субботой



В ноябре 2025 года у жителей Челябинской области и всей России будет трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября. Это связано с тем, что 3 и 4 ноября — выходные дни: 3 ноября — перенесенный выходной с субботы, 1 ноября, а 4 ноября — государственный праздник День народного единства, сообщает башинформ.ру. Таким образом, первая рабочая неделя ноября окажется короткой, с работой всего три дня. В целом в ноябре 2025 года 19 рабочих дней и 11 выходных, в том числе и праздничные.

Зато перед этим всех ждет шестидневная рабочая неделя. Суббота, 1 ноября 2025 года, в России будет рабочим днем. Продолжительность работы будет уменьшена на один час в соответствии с трудовым законодательством.

Автор: Алиса Шакирова