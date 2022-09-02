Осенью в каждом районе Челябинска развернут сезонные ярмарки

Садоводам предоставят 50 точек для торговли

В Челябинске осенью открют ярмарки, где садоводы смогут торговать сезонной продукцией. С середины сентября во всех районах города появятся места для торговли. Чтобы получить место, предпринимателям нужно будет обратиться в районную администрацию, сообщили в пресс-слжубе мэрии.



Восемь ярмарок откроется в Металлургическом и Ленинском районах, пять в Тракторозаводском, четыре в Калининском. По три точки откроют в Советском и Центральном. Больше всего — в Курчатовском, там появится 20 площадок.

Полный список ярмарок с адресами опубликован на сайте администрации Челябинска.

Напомним, за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Полиция в таком случае в праве изъять всю продукцию и оштрафовать предпринимателя на сумму до 2 тысяч рублей.