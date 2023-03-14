Осенью в Чебаркуле откроют военно-патриотический центр для подростков «Авангард»

Аналогичные учреждения появятся в Копейске, Магнитогорске и Троицке

Первая замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала в своем телеграм-канале о создании центров «Авангард» в нескольких городах региона. Сегодня чиновник побывала в Чебаркуле на учебно-военных сборах для старшеклассников, которые проходят на базе 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии. В год здесь проходит 10 таких смен, но уже с сентября благодаря чебаркульскому центру «Авангард» сборы будут проходить чаще и круглый год.

По словам Ирины Гехт, сейчас на пятидневных сборах учатся 98 подростков из Саткинского, Уйского и Октябрьского районов. Три взвода проходят стрелковую, строевую, военно-медицинскую подготовку, обучаются навыкам вождения боевых машин БМП и танка на специальных тренажерах.

«Пообщалась с ребятами: несмотря на то, что идет только второй день сборов, уже чувствуется строевая выправка. Парни стояли навытяжку, на каждый мой вопрос отвечали „Так точно“. Глаза у них горят, и видно, что им интересно работать с наставниками. Думаю, для них фраза „есть такая профессия — Родину защищать“ будет не какой-то абстрактной цитатой, а одним из ключевых жизненных ориентиров, которым руководствовались наши деды и прадеды», — поделилась впечатлениями первая вице-губернатор.

С сентября 2023 года подобные сборы можно будет проводить на базе нового учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Для этого планируется завершить ремонт помещения, провести благоустройство. Для работы с детьми закуплено современное оборудование — например, 6 тренажеров управления танками.

На сборах с детьми будут работать педагоги Областного Центра дополнительного образования детей, военные, представители МЧС.

«Уверена, ребятам будет полезно и интересно узнавать что-то новое из первых рук, а также принимать участие в тактических играх и сборах. Коллеги из других регионов страны рассказывают, что на такие мероприятия рвутся не только парни, но и девушки», — рассказала Ирина Гехт.

В Челябинской области подобные центры появятся и в других городах. На 2024 год запланирован ремонт в помещениях в Копейске и Магнитогорске, на очереди — центр в Троицке. Финансирование проекта заложено в госпрограмму региона «Развитие образования в Челябинской области», которая утверждена в 2017 году.