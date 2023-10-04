Осенью в армию уйдут больше трех тысяч жителей Челябинской области

Военком региона раскрыл детали призывной кампании

С 1 октября в Челябинской области стартовала осенняя кампания по призыву на срочную военную службу. По словам военного комиссара региона Андрея Максурова, особых отличий от прошлых кампаний нет: не изменился призывной возраст, кардинально не поменялась география службы, условия получения отсрочек или освобождения от службы также остались прежними, передает корреспондент Первого областного информагентства.



«Призыв граждан на военную службу продлится до 31 декабря 2023 года. Мы должны направить в войска более 3,1 тысячи молодых людей — это немногим больше, чем осенью 2022 года. Срок военной службы по призыву по-прежнему 12 месяцев. Первые отправки начнутся 16 октября», — рассказал Андрей Максуров на посвященном призывной кампании брифинге.

Южноуральцы будут проходить службу во всех военных округах России, на Северном флоте, во всех видах и родах войск. В Западный и Центральный военные округа будут направлены чуть больше 20 процентов. В Южный и Восточный округа отправятся около 10,5 процента. На Северный флот — 1,5 процента призванных молодых людей.

Отдельно Максуров подчеркнул: служба будет проходить только на территории Российской Федерации, за исключением новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Срочники не будут направляться туда, также их не задействуют для решения задач специальной военной операции.

Как уточнил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата Сергей Варламов, в регионе уже сформированы и приступили к работе 48 муниципальных призывных комиссий. На военную службу будут направлены юноши, годные по состоянию здоровья, уровню образования, подготовке по военно-учетной специальности и результатам психологического отбора. Все пройдут медицинское освидетельствование.

«Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Основания для предоставления отсрочки остались прежними. Это довольно внушительный перечень. Если необходимо, гражданин всегда может ознакомиться с ним в доступных источниках информации или уточнить в военном комиссариате», — отметил Сергей Варламов.

Призывники, имеющие достижения в научной деятельности, зарекомендовавшие себя во время учебы в вузах, могут попробовать пройти службу в научных ротах. Таких предполагается набрать больше десяти человек. Весной в научные роты поехали восемь южноуральцев. Еще 15 человек будут отобраны для Президентского полка.

Сергей Варламов также сообщил телефоны прямой линии областного военкомата. По вопросам призыва южноуральцы могут звонить по номерам 266-60-47, 266-60-25, 266-09-61.