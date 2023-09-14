Осенняя меланхолия. 20 кадров о сентябре в Челябинской области

Кони в тумане, закат в горах, сырость и дожди — так началось межсезонье на Южном Урале

Сентябрь в этом году на Южном Урале уже успел подарить нам весь спектр осенних явлений: туман, заморозки, нескончаемые дожди, бабье лето. Мы выбрали двадцать самых завораживающих фото, которые передают нынешний сентябрь в самых разных уголках Челябинской области. Лирика, мистика, хандра, восхищение… А что у вас вызывают эти снимки?

Это не окрестности Лондона туманным утром, это Чесменский район в начале сентября. Местный фотограф Марина Овчинникова успевала поймать вот такие кадры.





Иногда погода дарит нам лучшие кадры.

Фотограф Марина Овчинникова, с. Чесма



Фотограф Алексей Нестеренко, Аракульские Шиханы

Если в низинах плотная завеса, то наверху — прозрачная ширь и необъятная красота.











Горы Челябинской области прекрасны в любое время года и суток. Фото Алексея Нестеренко.







Фото Виталия Гущинского, Верхнеуральский район

Золота в лесах еще мало. Эта осень вообще отличается сочной зеленью из-за проливных дождей.













Зато налицо распутица на дорогах. Тут впору вспомнить картины Куинджи и Саврасова.





Фото Виталия Гущинского



Фото Дмитрия Сопильняка



Раз уж зашла речь о классиках, то этот снимок из Нагайбакского района можно назвать по-есенински: «Нивы сжаты, рощи голы».





Вот такую осень увидели мы в наступившем сентябре. А вам навевают эти снимки меланхолию?

О том, как осень встретил Челябинск, — в другом нашем фоторепортаже.