Сентябрь в этом году на Южном Урале уже успел подарить нам весь спектр осенних явлений: туман, заморозки, нескончаемые дожди, бабье лето. Мы выбрали двадцать самых завораживающих фото, которые передают нынешний сентябрь в самых разных уголках Челябинской области. Лирика, мистика, хандра, восхищение… А что у вас вызывают эти снимки?
Это не окрестности Лондона туманным утром, это Чесменский район в начале сентября. Местный фотограф Марина Овчинникова успевала поймать вот такие кадры.
Иногда погода дарит нам лучшие кадры.
Фотограф Марина Овчинникова, с. Чесма
Фотограф Алексей Нестеренко, Аракульские Шиханы
Если в низинах плотная завеса, то наверху — прозрачная ширь и необъятная красота.
Горы Челябинской области прекрасны в любое время года и суток. Фото Алексея Нестеренко.
Фото Виталия Гущинского, Верхнеуральский район
Золота в лесах еще мало. Эта осень вообще отличается сочной зеленью из-за проливных дождей.
Зато налицо распутица на дорогах. Тут впору вспомнить картины Куинджи и Саврасова.
Фото Виталия Гущинского
Фото Дмитрия Сопильняка
Раз уж зашла речь о классиках, то этот снимок из Нагайбакского района можно назвать по-есенински: «Нивы сжаты, рощи голы».
Вот такую осень увидели мы в наступившем сентябре. А вам навевают эти снимки меланхолию?
О том, как осень встретил Челябинск, — в другом нашем фоторепортаже.