Осеннее равноденствие: какие приметы и обычаи связаны с этим днем

Рассказываем о традициях встречи астрономической осени

В то, что точка осеннего равноденствия (так же, как и весеннего) — важный астрономический и энергетический момент, люди верили с глубокой древности. Не случайно у многих народов этот день считался великим праздником, разграничивающим большие периоды годового цикла. Мы решили разобраться с его традициями.

В 2022 году точное время наступления осеннего равноденствия — 06:03 по челябинскому времени 23 сентября. Солнце в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное. Наступает астрономическая осень в Северном полушарии и весна — в Южном.

У древних славян этот праздник носил название Осенины и знаменовал начало седьмого месяца года, посвященного богу подземного мира, магии и тайн — Велесу. Праздник Осенин символизировал начало осени и был посвящен приношению благодарности земле за собранный урожай. К середине сентября все полевые работы были уже закончены, селяне готовились к путешествию через «темную» половину года, когда вся жизнь частично замрет и сосредоточится вокруг домашнего очага.

Славянский праздник длился целых две недели — одну до дня осеннего равноденствия и одну после него. В этот период хозяйки пекли сдобные пироги с брусникой, мясом и капустой. Варили хмельной медовый напиток — сурью, который настаивали на свежесобранном хмеле.

Именно после Осенин начинался сбор хмеля. Праздник сопровождался приношением даров богам, массовыми гуляньями и многочисленными обрядами. Для защиты от «темных сил» в день осеннего равноденствия между оконными рамами вставляли сорванные в этот день рябиновые кисти вместе с листьями. А сам дом украшали ветками рябины.





Наши предки верили, что в день осеннего равноденствия можно призвать в дом богатство и уют. Те, кто и сейчас празднует этот день, считают важным проводить некоторые ритуалы.

• Обязательно встретить рассвет. Можно выйти на улицу, балкон или раскрыть окно, посмотреть на восход, поприветствовать новый день и новую ступень в своей жизни. Некоторые люди верят, что важно отпустить с благодарностью ненужное (привычки, людей, ситуации, вещи).

• Благодарение: издавна пошел обычай благодарить землю, бога, природу за подаренный урожай. Также в этот праздник было принято благодарить родных, близких и весь окружающий мир, даже если пришлось столкнуться с трудностями, ведь трудности — ценный опыт, без которого невозможно построить светлое будущее.

• Считалось, что очень хороши в этот день любые ритуалы и обряды очищения — от простой уборки и принятия душа до запечатления на бумаге всего, что мешает по жизни, с последующим сжиганием этого «письма вселенной».

• Выпечка. Так как праздник изначально ассоциируется с урожаем, принято было для благополучия семьи печь пироги. Пирог с капустой предвещает символ денежной удачи, стабильных доходов в следующем году; пирог с мясом будет символизировать успех в карьере, удачное решение деловых вопросов, а пирог с ягодами — семейное благополучие.

• Рябиновые талисманы. В конце сентября ярким цветом среди желтых листьев выделяются красные ягоды рябины. Их приносили в дом, чтобы обеспечить достаток.

Наравне с ритуалами, пришедшими от наших предков, существуют особые приметы и поверья дня осеннего равноденствия:

• Какой будет погода на день осеннего равноденствия, такой она будет и всю осень.

• Чем сентябрь суше и теплее, тем лучше будет осень, тем позднее наступит настоящая зима.

• Большой урожай рябины предсказывает мокрую осень и холодную зиму.

• Если птицы в день осеннего равноденствия улетают на юг — зима будет холодной и суровой.

• Пожелтевшая листва на березах и рябинах сулит холодную зиму и заморозки.

• Если увидеть грозу, то будет теплая осень.

В целом же ритуалы, к которым когда-то прибегали люди в день осеннего равноденствия, отлично подходят для любого момента в нашей жизни. Согласитесь, благодарить и ценить родных, а также прощаться с вредными привычками и не держать зла полезно и важно каждый день года.