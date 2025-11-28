Осень-2025 завершится теплом до +6 в Челябинской области

Средняя температура будет выше климатической на 8 градусов

В последние дни осени, 29 и 30 ноября, в Челябинской области сохранится аномально теплая погода. В субботу местами пройдут дожди со снегом из-за влияния южной периферии далекого северного циклона, в воскресенье — без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В воскресенье и предстоящий понедельник на погоду будет влиять антициклон: осадков практически не ожидается. Температурный фон в течение всего периода сохраняется повышенным: среднесуточные температуры будут выше средних многолетних значений на 6—8 градусов»,— рассказали синоптики.

В Челябинске в ночь на субботу пройдут небольшие дождь и мокрый снег. Температура опустится до −2°C. Днем градусники покажут от +2 до +4°C. Осадков не предвидится, но и солнца почти не будет. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе этой ночью будет от −5 до 0°C, в низинах похолодает до −9°C. Днем ожидается от −1 до +4°C. Облачно с прояснением, местами небольшие смешанные осадки. Гололед. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 30 ноября, в столице Южного Урала будет сухо. Потеплеет до +4°C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Челябинской области воздух прогреется до +1…+6°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер юго-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду.