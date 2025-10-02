Осадки в Челябинской области прекратятся 2 октября

Погода в регионе взяла курс на улучшение

Сегодня, 2 октября, в Челябинской области еще будет ветрено, но уже без осадков. В горах по-прежнему прохладно, на юге воздух может прогреться до +12°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут до +9°C. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер северный, 6 метров в секунду.

На юге области синоптики обещают от +10 до +12 градусов. Облачно и ветрено.

Дневной прогрев в Аше составит +12°C. Облачно с прояснениями. Ветер северный, слабый.

В Бакале холодно — до +4°C. Но без сильного ветра.

В Пласте — максимум +9°C. Ветер северный, 5 метров в секунду.

К выходным в Челябинской области ветер стихнет, температура поднимется. Предварительно, пик тепла придется на понедельник, 6 октября, — воздух прогреется до +15 градусов.