/ 23 тысячи распространителей ОРВИ зафиксировано на Южном Урале

Рост заболеваемости отмечен в 25 муниципалитетах региона.

Жители Челябинской области подвержены заболеваемости сезонными болезнями. В Роспотребнадзоре отмечают увеличение количества заболевших простудами и ОРВИ. За минувшую неделю зафиксировано 22 тысячи 848 случаев. Однако, как отмечают в ведомстве, ситуация в настоящее время не достигла критического уровня.



Рост заболеваемости зарегистрирован в 25 муниципальных образованиях области. В городе Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 10 тысяч 303 случая ОРВИ, показатель составил 85,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 12,2% и ниже уровня эпидемического порога на 16,8%. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.



Отметим, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной, риновирусной и бокавирусной инфекций. Также отмечается естественный подъем заболеваемости пневмонией.