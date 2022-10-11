Оружейная слобода «АиРовка» из Златоуста попала в онлайн-путеводитель по промышленному туризму, созданный при поддержке Минпромторга и Ростуризма. В проекте уже участвуют более 250 предприятий. Корреспондент ИА «Первое областное» познакомился с основными локациями путеводителя по златоустовской слободе.
Златоуст известен традициями изготовления холодного оружия. Этим здесь занимаются уже более двух веков.
«В XIX веке здесь открыли потерянный секрет булата, а сейчас златоустовские клинки производят из лучших сортов дамасской стали. Особенность местного холодного оружия — искусная гравировка и украшение драгоценными и полудрагоценными камнями», — отметили авторы онлайн-путеводителя.
На сайте путеводителя уже доступен рассказ об офлайн-экскурсии «Златоуст — ножевая столица России». Желающим предлагают отправиться в оружейную слободу, чтобы увидеть полный цикл создания рабочих ножей, узнать тайны дамасских сталей и посмотреть на лучшие работы мастеров, в том числе меч-рекордсмен «Святогор», который за свою длину более чем три метра занесен в Книгу рекордов России. Также можно будет поучаствовать в индивидуальных мастер-классах.
Экскурсия стоит 300 рублей и рассчитана на индивидуальных туристов и группы до 50 человек.
Посетители смогут увезти с собой творения златоустовских мастеров: рабочий нож, посуду, украшенную гравюрой, клинковое оружие или сувенирную монету «Счастливый кузюк», инкрустированную кусочками Челябинского метеорита.
Напомним, ранее две сабли и шахматы, произведенные в Златоусте, подарил президент России Владимир Путин бывшему главе Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову во время визита в Ашхабад.
Златоуст известен традициями изготовления холодного оружия. Этим здесь занимаются уже более двух веков.
«В XIX веке здесь открыли потерянный секрет булата, а сейчас златоустовские клинки производят из лучших сортов дамасской стали. Особенность местного холодного оружия — искусная гравировка и украшение драгоценными и полудрагоценными камнями», — отметили авторы онлайн-путеводителя.
На сайте путеводителя уже доступен рассказ об офлайн-экскурсии «Златоуст — ножевая столица России». Желающим предлагают отправиться в оружейную слободу, чтобы увидеть полный цикл создания рабочих ножей, узнать тайны дамасских сталей и посмотреть на лучшие работы мастеров, в том числе меч-рекордсмен «Святогор», который за свою длину более чем три метра занесен в Книгу рекордов России. Также можно будет поучаствовать в индивидуальных мастер-классах.
Экскурсия стоит 300 рублей и рассчитана на индивидуальных туристов и группы до 50 человек.
Посетители смогут увезти с собой творения златоустовских мастеров: рабочий нож, посуду, украшенную гравюрой, клинковое оружие или сувенирную монету «Счастливый кузюк», инкрустированную кусочками Челябинского метеорита.
Напомним, ранее две сабли и шахматы, произведенные в Златоусте, подарил президент России Владимир Путин бывшему главе Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову во время визита в Ашхабад.