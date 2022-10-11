«В XIX веке здесь открыли потерянный секрет булата, а сейчас златоустовские клинки производят из лучших сортов дамасской стали. Особенность местного холодного оружия — искусная гравировка и украшение драгоценными и полудрагоценными камнями»,

— отметили авторы онлайн-путеводителя.