«Во время падения с самоката человек летит с высоты своего роста и чаще всего травмирует предплечье и область плечевого сустава. Это происходит из-за того, что при падении он вытягивает одну руку в сторону, а второй держит самокат. При этом всем телом налегает именно на вытянутую руку. По статистике, самокатчики реже травмируют ноги, обращаются с ушибами грудного и поясничного отделов позвоночника и черепно-мозговыми травмами», — говорит Олег Стариков.
Чтобы избежать травм, при падении нужно сразу отпустить руль. Если вы падаете набок, то постарайтесь прикрыть голову руками. Если чувствуете, что летите вперед — выставляйте перед собой ладони, а не кулаки.
Также следует соблюдать такие правила:
— ездить там, где самокат не мешает пешеходам и автомобилистам;
— всегда смотреть вперед и не отвлекаться на смс-сообщения, разговор по телефону, а тем более не делать в момент езды селфи;
— не пренебрегать защитой: надевать шлем, наколенники, налокотники и по возможности защищать спину и запястья;
— не разгоняться в городе до слишком высоких скоростей;
— иметь подсветку и велосипедный звонок;
— не выезжать на проезжую часть и пешком переходить пешеходные переходы.