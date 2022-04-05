Ортопед Стариков рассказал, какие травмы грозят челябинским самокатчикам

И дал советы по безопасной езде

В 2021 году в Челябинске произошло 25 ДТП с участием электросамокатов. В этих авариях пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Главный детский ортопед Челябинской области Олег Стариков рассказал, какие травмы рискуют получить самокатчики, и дал советы по безопасной езде.

«Во время падения с самоката человек летит с высоты своего роста и чаще всего травмирует предплечье и область плечевого сустава. Это происходит из-за того, что при падении он вытягивает одну руку в сторону, а второй держит самокат. При этом всем телом налегает именно на вытянутую руку. По статистике, самокатчики реже травмируют ноги, обращаются с ушибами грудного и поясничного отделов позвоночника и черепно-мозговыми травмами»,

— говорит Олег Стариков.

Чтобы избежать травм, при падении нужно сразу отпустить руль. Если вы падаете набок, то постарайтесь прикрыть голову руками. Если чувствуете, что летите вперед — выставляйте перед собой ладони, а не кулаки.

Также следует соблюдать такие правила:

— ездить там, где самокат не мешает пешеходам и автомобилистам;

— всегда смотреть вперед и не отвлекаться на смс-сообщения, разговор по телефону, а тем более не делать в момент езды селфи;

— не пренебрегать защитой: надевать шлем, наколенники, налокотники и по возможности защищать спину и запястья;

— не разгоняться в городе до слишком высоких скоростей;

— иметь подсветку и велосипедный звонок;

— не выезжать на проезжую часть и пешком переходить пешеходные переходы.