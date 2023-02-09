Орнитолог челябинского аэропорта рассказала о несовместимости железных птиц с чайками и воронами

Валерия Гашек отпугивает от взлетных полос не только пернатых, но и четвероногих

Птица, которая попала в турбину самолета, — фобия всех пилотов и пассажиров. В челябинском аэропорту им. И. В. Курчатова для исключения этих страшных случаев работает штатный орнитолог. В День гражданской авиации сотрудник челябинского аэропорта Валерия Гашек рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» об особенностях своей работы и любви к птицам железным и пернатым.

Орнитологи — это биологи, которые изучают птиц. Они составляют классификации пернатых, трудятся в заповедниках для увеличения численности подопечных.

Перед авиационными орнитологами стоит противоположная задача — сделать так, чтобы в аэропорту птиц не было. Ведь если они попадут в двигатели машины, последствия могут быть серьезными, как это случилось под Москвой летом 2019-го с лайнером «Уральских авиалиний» А321. Причиной аварийной посадки на кукурузное поле тогда назвали как раз «многочисленное попадание птиц в двигатели самолета».

У Валерии в здании аэродромной службы свой кабинет. Он небольшой, примерно три на два метра, но уютный. У стенки — велосипед дожидается схода снега. На нем специалист ездит на осмотр территорий за пределами аэропорта. Важно следить за птицами, живущими там, ведь для них заборы — не преграда.

По случаю визита журналиста вызвали машину, но обычно Валерия обходит территорию аэропорта пешком. Зимой — по протоптанному периметру, а летом — по всей территории: знает, где какая птица обитает.

Идем по заснеженной тропе вдоль забора, Валерия сокрушается, что птиц в это время года практически нет. Для аэропорта это хорошо, но для съемок — не очень: так хотелось показать читателям какого-нибудь местного жителя. Неожиданно прерываемся, Валерия указывает на дорогу.

«Вот следы зайчика. А вот здесь лис был», — отмечает специалист.

Следов действительно много. Помимо чаек, куропаток, сов, здесь живет много зайцев, лис и сусликов.

«Они все приходят из леса, как-то пробираются. Для лис, например, заборы — вообще не проблема. Они даже сквозь колючую проволоку пролазят», — делится женщина.

И все это животное разнообразие мешает полетам. Работа орнитолога — найти и использовать эффективные методы избавления от мохнатых и пернатых.

Для этого Валерия и совершает ежедневные обходы территории. Она ведет дневник, куда записывает каждую встретившуюся особь, а также делает фотографии на профессиональную технику. Это, помимо ежегодной отчетности для аэропорта, помогает орнитологу оценить фронт работ, понять, какие средства отпугивания лучше применять.

«У нас есть птицеотпугивающее оборудование. И мы стараемся постоянно новые средства закупать, потому что птицы могут привыкать к одному методу отпугивания. Сигналы охотника, ракетницы, „крякалки“ — мобильные приборы, которые устанавливаются на машины и издают неприятный для птиц звук, пропановые пушки, создающие громкие хлопки, — все, что действует резко и заставляет птиц улететь»,— рассказывает Валерия.

Можно подходить и еще более творчески. Например, не торопиться с изгнанием лиса, поскольку он косвенно решает проблему наличия птиц: охотится на полевых грызунов, которые, в частности, привлекают на аэродром пернатых.

Есть и методы борьбы, направленные не на симптомы, а на источник проблем. Прошлым летом, например, Валерия сфотографировала поле, расположенное сразу за забором, и отправила снимки в прокуратуру. Там в июле спецтехникой распахали землю, хотя существует запрет на разработку сельхозполей, строительство ферм вблизи аэропортов.

Такая же ситуация со свалками. Предприятие, расположенное в паре десятков километров, давно организовало место скопления неорганических — как, наверное, указано в разрешении — отходов.

«Но выбрасывают туда, наверное, и остатки еды. Я же отслеживаю движение птиц, вижу, что они летят оттуда. А для них расстояние в 20—30 километров — совсем ничего», — рассуждает Валерия.

На территории аэропорта и вокруг нее, к слову, вопрос мусора принципиальный — чистота и всегда закрытые баки.

Все внешние проблемы, конечно, осложняют работу, но Валерия подходит к ней со всей душой.

Проезжаем мы на машине вдоль забора, а Валерия, глядя в окно, говорит:

«О, смотрите, за забором метрах в 200 лис. Ну вон, у дерева. Не видите?»

А я, как ни всматривался, — поле как поле. Как там на таком расстоянии зверушку можно заметить?

Именно из любви к делу, которому Валерия уделила всю жизнь, — получила кандидатскую степень по биологии, много лет проработала в заповедниках — она и занимается этой непростой работой. При этом не ограничивается должностной инструкцией.

«Я со временем начала к отчетам для начальства прикладывать фотографии птичек. Не зря же делала их. И в научных журналах статьи о птицах пишу»,— улыбается орнитолог.