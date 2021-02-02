Органы соцзащиты Челябинской области возобновляют личный прием

Алексей Текслер объявил о снятии части мер ограничений, среди которых и оказание услуг органами власти

В Челябинской области личный прием возобновили министерство социальных отношений и управления соцзащиты. К привычному графику работы вернутся и остальные органы власти, оказывающие государственные и муниципальные услуги. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Министерство социальных отношений и управления социальной защиты возвращаются к привычному режиму работы. Если раньше государственные и муниципальные услуги предоставлялись преимущественно дистанционно, то сейчас по решению губернатора ограничения на посещения сняты, можно обращаться лично», — сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Однако посетить личный прием в службах соцзащиты можно будет только соблюдая все меры профилактики: на входе посетителю будут измерять температуру, в помещении нужно надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

Граждане также смогут обратиться в ведомства в онлайн-формате: через портал «Госуслуги», интернет-приемные или по электронной почте. Это необходимо, чтобы пожилые люди и люди из группы риска могли сохранять режим самоизоляции.

Как отмечает Ирина Буторина, в 2020 году в региональный Минсоц поступило в два раза больше оборащений, чем в 2019 году. По ее мнению, это напрямую связано с ограничениями, которые действуют в регионе.