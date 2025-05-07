Организации всей Челябинской области присоединяются к акции «Бессмертный полк»

Предприятия, ведомства и даже управляющие компании активно готовятся к юбилею Великой Победы

В Челябинской области подготовка к празднованию самого значимого для страны праздника — Дня Победы — вышла на финишную прямую. Кроме благоустройства, обновления и украшения, в городах и селах проходят памятные и праздничные мероприятия. 80‑летие Великой Победы не обошла стороной ни одна организация, ни одна компания региона. По поручению губернатора Алексея Текслера на предприятиях и учреждениях области оформлены стенды по аналогу «Бессмертного полка». Подвиги и лица героев Великой Победы — в подборке от корреспондентов информагентства «Первое областное».

Одними из первых Стену памяти оформили челябинские нотариусы. Портреты родных, которые принимали участие в Великой Отечественной, разместили на стенде в Челябинской областной нотариальной палате.

Стенд Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Челябинской области был оформлен еще к 70‑летию Победы. Фотографии ветеранов собирали у сотрудников ФОМС по всей Челябинской области. Этот стенд не снимают, а дополняют новыми данными о подвигах ветеранов.

Заместитель начальника юридического отдела Мария Бакунина рассказывает о прадеде Алексее Грищенко. Он был призван в декабре 1941‑го на должность бронебойщика. В боях обморозил пальцы ног. После ампутации стал непригоден для строевой воинской службы. Его перевели в другую воинскую часть, построил 17 аэродромов, готовил и выпекал хлеб. Только за 1945 год им было построено и оборудовано 12 хлебопекарней и выпечено более 180 тонн хлеба.

На сайте прокуратуры области также создали раздел с описанием воспоминаний и портретов ветеранов и детей участников Великой Отечественной войны — сотрудников прокуратуры.

В резиденции губернатора Челябинской области оформили специальные стенды «Стена памяти». Сотрудники аппарата правительства оперативно собрали фотографии своих дедов и прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«На стенде представлены деды и прадеды наших госслужащих, аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Те, кем мы гордимся. Это наша история, и мы с удовольствием передаем ее нашим детям, рассказываем о ней. Получилась такая хорошая традиция, я думаю, что мы и в дальнейшем будем ее реализовывать», — пояснил заместитель председателя правительства области Юрий Кузнецов.

Он отметил, что сотрудники с удовольствием делились не только портретами, но и описанием подвигов своих героев. Так, Ольга Косарева рассказала о своем деде Анатолии Петровиче Свечине. В семье сохранилось много его вещей, фронтовых снимков и наград. Ольга знает о службе деда только по рассказам бабушки и его записям. В тоненькую тетрадку он записывал свои воспоминания, тетрадь называлась «Служба в Советской армии». На службу в армию он был призван в 1938 году. А уже через год участвовал в боевых действиях.

«В 1939 году „подавали руку помощи Польше“. Это было первое боевое крещение. По тревоге была поднята дивизия, и на танках направились к Польской границе. Мы оказались на Польской территории. Сопротивления пока не встречали, но под Тернополем нашу колонну обстреляли, пришлось подавить огневые точки противника», — так он описал свой первый бой.

После русско-финской войны Анатолий Петрович прошел всю Великую Отечественную и дошел до Берлина, где еще служил до ноября 1946 года.

Рассказал о своих прадедах, чьи портреты опубликованы на стенде, и Юрий Кузнецов. Семен Ипполитович и Григорий Андреевич прошли всю Великую Отечественную войну, были удостоены государственных наград.

«Семен Ипполитович был командиром взвода связистов, ну а связь на линии фронта дорогого стоит. Дважды во время контрнаступления, как следует из архивных документов и из наградного дела, он восстановил линию связи, поврежденную во время гранатометных обстрелов противника, за 15 минут. Контрнаступление было продолжено, а дед был награжден медалью „За Отвагу“», — рассказал Юрий Кузнецов.

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области с гордостью рассказывают о своих бабушках и дедушках в проекте «Мы — потомки великих героев». Так, помощник следователя СО по Миассу Людмила Дворянинова рассказывает про деда — Павла Нестерова, который родился в Смоленской области, в мае 1941-го вместе с семьей был эвакуирован из родной области, а уже в августе 1941 года ушел на фронт из села Мордвиновка в Увельском районе:

«Отчаянно воевал в составе 1166‑го стрелкового полка на Донбассе, освобождал Севастополь, брал штурмом Сапун-гору, где был тяжело ранен. Долго находился на лечении в Ленинградском госпитале. Со страшными боями прошел до Восточной Пруссии... В 1945 году вернулся в Мордвиновку, где трудился механизатором, а в 1971‑м переехал в Южноуральск, где работал на ремонтно-механическом заводе фрезеровщиком», — рассказывает Людмила Дворянинова.

Некоторые управляющие компании также присоединились к этому благородному флешмобу и устроили импровизированные Стены памяти на обычных досках объявлений на обслуживаемых домах.

Клич кинули в домовых и дворовых чатах, и жители горячо откликнулись на эту инициативу и принесли фото своих героев.

Добавим, Стена памяти в Челябинске открылась в ТРК «Горки». 7 и 8 мая, с 11 до семи часов вечера, все желающие могут прийти туда и с помощью волонтеров распечатать фото своего близкого — участника Великой Отечественной или специальной военной операции и прикрепить на специальный стенд. А девятого мая на улицы Челябинска выйдет Бессмертный полк.