Ореховый Спас: традиции и запреты праздника

Верующие в этот день вспоминают перенос из Эдессы нерукотворного образа Христа

Сегодня, 29 августа, отмечается Ореховый Спас. Это третий и последний из августовских Спасов. В народе его еще называют Спасом Нерукотворным или Хлебным Спасом. А верующие православные в этот день вспоминают Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы. Подробнее об истории христианского и народного праздника, обычаях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Церковный праздник

Согласно преданию, в I веке нашей эры Эдессой правил царь Авгарь. Однажды он заболел проказой, и ни один врач не мог помочь ему. Вскоре он узнал, что в Палестине проповедует могущественный человек, которому все под силу. Это был Христос. Царь послал к нему своих слуг, чтобы те попросили его помочь Авгарю.

Когда слуги рассказали Иисусу о беде своего царя и попросили пойти в Эдессу, в ответ он велел принести ему воду и убрус (полотенце). Умывшись, Христос обтер свое лицо убрусом, и на нем остался его лик. Убрус он велел отвезти царю, чтобы тот приложился к нему. И как только это произошло, Авгарь тут же выздоровел. Впоследствии царь и его подданные крестились у одного из учеников Мессии.

По легендам, именно с этого убруса начали писать иконы, а сам убрус стали особо почитать. Долгое время святыня хранилась в Эдессе, но 29 августа 944 года ее перевезли в Константинополь. Это событие и отмечают православные.

В 1204 году во время разграбления города крестоносцами убрус бесследно пропал. Найти его не могут до сих пор.

В храмах в этот день проходят богослужения в честь Спаса Нерукотворного.

Народный праздник

На Руси этот день совпадал со сбором урожая орехов и молодых колосьев. Верующие отправлялись в храмы и освящали их. Вернувшись домой, крестьяне пекли хлеб из нового урожая и готовили различные блюда и настойки из орехов. Отсюда и названия праздников — Ореховый и Хлебный Спас.

Есть у него и третье название — Холщовый Спас. Возникло оно потому, что в этот день устраивали ярмарки, на которых продавали изделия из ткани, иконы и многое другое.

Также в этот день было принято чистить колодцы, готовя их к зиме, и мыться в бане с веником из орешника. Наши предки верили, что такой ритуал защитит их от болезней и сглаза.

Запреты

Как и в любой другой церковный праздник, запрещено ссориться, сквернословить, завидовать, отказывать в милостыне.

На Руси верили, что нельзя пользоваться чужим полотенцем, чтобы не навлечь на себя болезни и проблемы его хозяина.

А еще считается, что в этот день нельзя поодиночке ходить в безлюдные места: в леса, на болота и прочие. Если же это необходимо, нужно взять с собой оберег.

Народные приметы

Началась гроза — осень будет теплой.

Если в этом году собрать много орехов, то в следующем году будет много хлеба.

При сборе орехов попался червивый плод — жди беды.

Каким на вкус будет первый собранный орех, таким будет и весь следующий год.

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