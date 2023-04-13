Орден Победы на челябинском Теплотехе будет загораться каждую ночь

Раньше подсветку включали только на майские

Подсветка ордена Победы на фасаде бывшего Теплотехнического института в Челябинске теперь будет работать каждую ночь. Объект отныне питается от городских сетей электроснабжения, и для включения лампочек больше не нужно согласование с собственниками здания. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что у здания Теплотеха более 20 собственников и раньше для включения подсветки нужно было получить разрешение от каждого из них. Поэтому иллюминация работала только в майские праздники. Теперь такой необходимости нет. После подсоединения к общим сетям орден будет загораться одновременно с фонарями уличного освещения каждый вечер и светиться по ночам круглый год.