Орден Мужества вручили семье погибшего в зоне СВО бойца из Магнитогорска

22-летнего Данилы Чепенко не стало в октябре прошлого года

Глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил орден Мужества вдове ефрейтора Данилы Чепенко, который погиб в зоне специальной военной операции осенью 2022 года. На торжественном мероприятии также присутствовали мать и младшая сестра 22-летнего военнослужащего, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«Мы собрались здесь, чтобы вспомнить и сказать добрые слова о Даниле. Его подвиги — это истинный пример служения Родине. Данил был прекрасным человеком, заботливым сыном и любящем мужем. Но, к сожалению, жизнь распорядилась иначе. Он погиб, чтобы мы могли жить»,— сказал Сергей Бердников.

Вдова Данилы Анна, получая орден, не смогла сдержать слез.

Известно, что Данил решил связать свою жизнь с военной службой, находясь в армии. После срочной службы он подписал контракт с министерством обороны РФ. В феврале 2022 года Данил и Анна поженились, а уже в августе 2022 года парень отправился в зону СВО. 4 октября того же года стало известно о его гибели во время выполнения задания.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Данилы Чепенко орденом Мужества за проявленные им мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга посмертно.