Оранжевый код погодной опасности действует в Челябинской области 4 декабря

Синоптики обещают метели, гололедицу и сильный ветер

Сегодня, 4 декабря, местами в Челябинской области пройдет небольшой снег. В горах возможны метели. Из-за перепадов ночных и дневных температур синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили о гололеде.

В Челябинске ожидается около +1...+3°C. Без осадков. Ветер западный, 5 метров в секунду.

В Магнитогорске температура вплотную подойдет к 0°C. Пасмурно.

В Златоусте — небольшой минус и облачная погода. Вечером возможен слабый снег. Ветер западного направления, 7 метров в секунду.

В Аше смешанные осадки задержатся на весь день. Столбики термометров достигнут 0°C.

Южным районам региона достанутся +1...+2°C. Хмуро. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В Бакале заметно прохладнее — около −4°C. Пасмурно. Небольшой снег ожидается лишь утром.

В Еманжелинске дневной прогрев составит +2°C. День выдастся облачным. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −1 до +4°C. Из-за гололедицы, метелей и порывов ветра до 15 метров в секунду в регионе действует штормовое предупреждение о непогоде.