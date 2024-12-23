Торговый центр в Челябинске: здесь гулял Киркоров и устраивали дискотеки

Рассказываем историю здания, где проводились модные показы Славы Зайцева, а под открытым небом был оборудован первый на Урале автокинотеатр

После новости о том, что Торговый центр в Челябинске станет общественно-выставочным пространством, в информационном агентстве «Первое областное» вспомнили, что еще два года назад журналисты размышляли о том, как вдохнуть жизнь в комплекс. В материале нашей коллеги — история легендарного места, мнения горожан и экспертов и различные сценарии, которые предлагали для Торгового центра архитекторы и дизайнеры. Например, любопытной была версия оборудовать здесь аквапарк и оранжерею. О том, как в залах Торгового центра гулял Киркоров и устраивали первые дискотеки, вспоминаем в материале.

Архитектурная доминанта центра Челябинска, когда-то самое модное место в городе, последние 20 лет пребывает в беспробудном запустении. Шаги редких покупателей звучат гулко, а тихая беседа эхом разносится под куполом. Мы решили разобраться, что будет с этим легендарным объектом на набережной Миасса, если сюда придут девелоперы и бизнес.

…Я оказалась в Торговом утром во вторник, аккурат в 10 часов. Искала подарок подруге на день рождения, а по дороге был только Торговый. Дверь за моей спиной хлопнула, зазвонил телефон, и мелодия эхом полетела под куполом, спроектированным лучшими инженерами Советского Союза.

Мне нужен отдел со шляпами и аксессуарами, и я отправляюсь на поиски. Мимо витрин с золочеными статуэтками слонов. Мимо витрин, закрытых рольставнями. Мимо витрин с пестрыми платьями. Мимо пустых витрин. Снова пустых. Натыкаюсь на комнату отдыха — посреди бывшего отдела обуви стоит лавочка, рядом фикус в горшке и маленькая тумбочка с зеркалом. Наобум поворачиваю направо, потом налево. Между отделом мужской одежды и обувным внезапно — детская комната. Она почти пустая, в центре стоит лошадка-качалка.

За стеклянной стеной сгрудились манекены и смотрят равнодушно — целые, без ног, без рук. Под высоченными сводами в поисках выхода бьется синичка. Она в панике мечется под куполом. Становится жутко. Хотите провалиться во времени? Велкам в Торговый.

А были времена!

Открытие челябинского Торгового центра в 1975 году показывали по Центральному телевидению. Он был спроектирован по уникальной технологии, не был похож ни на один крупный магазин в СССР. И стал визитной карточкой города.

На фото: Торговый центр на открытке из набора 1984 года, издательство «Турист»

Гигантский летящий купол без единой колонны-опоры, несколько тысяч квадратных метров, десятки отделов с дефицитными товарами. «Если вы потерялись, встречайтесь в центре зала у фонтана», — вещал приятный женский голос из репродуктора. Ежедневно магазин посещали до 150 тысяч покупателей, которые оставляли в кассах до полумиллиона рублей. По советскому-то курсу!

На фото: из книги «Челябинск: история, современность, реклама», Экодом, 1994 год

В лихие 1990-е тут меняли валюту, торговали золотом, привозили американские джинсы и японскую электронику. В зале горкой стояли телевизоры, а в буфете делали вкуснейшие трубочки с кремом.

Территория вокруг тоже не простаивала: вереницей от здания магазина и до «Зеленого рынка» громоздились лотки и навесы. Люди сновали по тропинке через стихийную барахолку, глазели по сторонам, а гости из области судорожно сжимали сумки с деньгами в руках. На месте парковок разворачивали сезонные ярмарки товаров, которые грузовиками привозили из других регионов.

А потом Торговый центр решили превратить в акционерное общество. Сотрудникам раздали ваучеры, те их продавали направо и налево. Так государственный магазин, шаг за шагом, стал частным предприятием двух бизнесменов — Александра Аристова (до недавнего времени — агрохолдинг «Ариант») и Юрия Антипова (АО «Урало-Сибирская металлургическая компания»).

Торговый еще долго оставался точкой притяжения для челябинцев, особенно для молодежи. Тут в 1996 году открылся первый отдел Nike, продавали компьютеры, на балконе устраивали дискотеки.

Фото из архива Музея ЧМК

На парковке у набережной в 1999 году открыли первый на Урале (и второй в России) автокинотеатр.

Фотография из сборника «Челябинск 2000. Время и люди», изд. «Каменный пояс»

На показ «Сибирского цирюльника» набилось под две сотни машин. Мальчишки из соседних дворов прибегали с плеерами, устраивались на блоках заграждений, ловили волну и тоже смотрели кино.

Фотокопия вырезки из «Челябинского рабочего», которая хранится у пользователя vedmed1969 в «Живом журнале»

Беспрецедентный проект

Для строительства Торгового центра в Челябинске привлекли лучших специалистов. В 1960-м московский институт «Гипроторг» и первый Ленинградский проектный институт (авторы — А. В. Шапиро, Г. Н. Кубарев, Н. Я. Лурье) разработали уникальный план купольного здания, которое стоит, опираясь само на себя. Стальной панцирь Торгового не имеет внутренних опор, а по углам шарнирами крепится к круглым стойкам с шагом в шесть метров. Это позволяет куполу двигаться и как будто дышать в зависимости от окружающей температуры. А чтобы купол не перекосило, углы надежно стянуты стальными канатами. Эту идею предложил ученый, кандидат технических наук ЧПИ Юрий Максимов.

Из книги Е. Китаева «На строительных высотах»

В памятных книгах по истории Челябинска можно найти воспоминания бригадиров и простых рабочих о том, как бетонировали арматурный купол по уникальной технологии, как укладывали утеплитель, подпирая куски деревянными брусками, чтобы не сползали на землю. И как в разгар зимы скрепляли все горячим битумом. Для безопасности рабочие обвязывались веревками и работали босиком, чтобы не скользить, благо мастика долго сохраняла тепло. Строительные бригады были отмечены медалями ВДНХ, почетными наградами, знаками отличия.

Челябинцы ходили смотреть на стройку века, как на аттракцион. Мальчишки каждую зиму катались с частей купола, как с горок. Взрослые спорили, будет ли сооружение безопасным.

Из книги Е. Китаева «На строительных высотах»

Инженеры тоже переживали за безопасность, поэтому после завершения строительства облепили здание разными датчиками и почти год вели наблюдения. И только осенью 1975 года дали добро на эксплуатацию. Спустя несколько лет конструкцию признают уникальной и единственной в мире, представят на различных советах и выставках в Штатах и Европе, а Минск даже попросит чертежи, чтобы натянуть купол своего Комаровского рынка.

Из книги Е. Китаева «На строительных высотах»

В стенах Торгового поместились и ресторан, и парикмахерская, и комната отдыха, и уборная, и даже зал с подиумом для модельных показов. Сюда приезжал модельер Вячеслав Зайцев!

Был и ВИП-отдел для особых гостей: там собирали в дорогу тех, кого вызывали на съезды, смотры или в заграничные командировки. Там же одевались первые лица города. Подробнее об этом пишет первый директор Торгового центра (позже начальник управления торговли Челябинска) Виктор Сидой в книге «История торговли Челябинска. Идеи воплощения».

Был государственный магазин — стал частный бизнес

Мы гуляем по этажам Торгового центра, потихоньку поднимаясь с цоколя на чердачок. Проходим мимо массивных дверей лифтов, намертво перегороженных скамейками. А ведь этих шахт 14 штук! С помощью подъемников со складов поднимали товары, а машины в складские помещения заезжали по тоннелю. Он и сейчас функционирует. А лифты почти все перекрыты.

Встречаем продавца Людмилу. Она работает здесь 30 лет! Помнит времена, когда на первом этаже был продуктовый, среди отделов только десять были частными — это непонятно. Работал медицинский кабинет для сотрудников и посетителей, была комната отдыха (и там не только скамейка с фикусом стояла). Работникам давали путевки в санаторий.

После дефолта 1998 года частных лавочек стало больше, санаторные путевки закончились, а денежные потоки увеличились. Выручка отдела в 180 тысяч в день считалась скромненькой. Людей было очень много, особенно пока возле Свято-Симеоновского кафедрального собора был автовокзал. Захаживали и знаменитости.

«Вот в том крыле справа был отдел с золотом. И как-то смотрим мы — а там по рядам вышагивает Киркоров! В кожаном пальто роскошном, полурасстегнутом. И в этот отдел заходит. Он тогда купил толстый золотой браслет, кажется», — вспоминает продавец.

Найдете настоящего человека на фото?

Мы идем мимо отделов, закутков уборщиков, туалета, который много лет не ремонтировали. По мраморной лестнице возвращаемся в верхнюю галерею. С высоты планировка Торгового ну никак не подходит для современного ТРК: рынок — он и есть рынок.

Пока город с усердием укомплектовывал банальные торговые ряды современными кинотеатрами, детскими игровыми зонами, фуд-кортами — здесь позвякивали ложечкой, помешивая чай из пакетика, читали газеты и слушали радио в ожидании случайных покупателей. Да и сейчас картинка не изменилась: тишина, чай, радио. Фонтан давно не работает.

Одно время Торговый хотели перестроить — добавить внутри пешеходных уровней. Но конструкции при тесте выдали опасную вибрацию, и планы отменили. В итоге жизнь в магазине замерла: полки для одежды, витрины и примерочные на верхнем этаже как поставили в 1998 году, так и не меняли, крупные отделы закрылись, мелкие переехали.

На «чердачке» осталось три отдела. На первом больше — пара десятков «аквариумов». Еще столько же — в полуподвале. Там, где раньше толпилось по 150 тысяч человек в день, теперь максимум тысяча. Манекенов больше, чем людей. Редкие всплески покупателей провоцируют, пожалуй, только события на площадке перед комплексом: ярмарки, шапито, экстремальные шоу, концерты.

«Торговых комплексов в Челябинске стало слишком много. Поэтому и людей здесь меньше. А в остальном здесь очень хорошо, рентабельно. Давно здесь работаю. Иду по рядам — воспоминания захлестывают. Дружили с продавцами из других отделов, делились покупателями. Склад еще был складом. И лифты работали. Наверное, это место никак не переосмыслить, оно самобытное и живет своею жизнью», — Людмила задумчиво смотрит в панорамные окна на реку Миасс.

Уникальность и концептуальность челябинского Торгового центра осталась в Советском Союзе, вместе с фонтаном, дефицитными товарами и даже фарцовщиками.

Однажды 47 лет спустя

С технической точки зрения здание Торгового центра простоит без капитального ремонта еще несколько десятков лет (экспертизу провели специалисты из Москвы в 2021 году). Конечно, некоторые подсобные помещения и коммуникации нуждаются в плановом ремонте, но сам купол, железные балки, канаты и бетонные плиты очень хорошо сохранились. Даже фундамент и подвальные помещения в порядке.

Торговый центр в апреле 1980 г. Фото из паблика «Старый Челябинск», vk.com

В этом смысле Торговому повезло с расположением: он хоть и стоит на берегу Миасса, но под зданием — гранитная скала. Если бы советские архитекторы решили строить Торговый там, где собирались изначально, на перекрестке Российской и проспекта Ленина, ситуация могла быть хуже.

Несколько лет назад здание и участок земли выставили на торги. Собственники (тандем Аристов — Антипов) хотели получить за объект большую сумму денег — в районе 2 миллиардов рублей. Как считают эксперты, цена была неоправданно завышена.

«Торговый центр продается достаточно давно. Реанимировать этот объект как торговый комплекс невыгодно и бессмысленно, по крайней мере сейчас. Потому что покупательная способность горожан снижается. Здесь необходим редевелопмент, концептуально новое пространство. Знаете, в Сингапуре есть интересные проекты, где под одной крышей умещаются социальные объекты вроде МФЦ, детские развлекательные площадки, кинотеатры и так далее. А без редевелопмента остается только один вариант — снести все и построить там жилой квартал», — комментирует Станислав Ахмедзянов, директор агентства IBC-недвижимость.

Огромное и важное для архитектурного облика Челябинска здание не один раз привлекало внимание девелоперов. Идеи предлагали разные: ботанический сад, галерея современного искусства YAMA, МФЦ или просто «пустите сюда IKEA».

Экскурсовод Юлия Семейкина, которая устраивает исторические прогулки по городу, почти каждый день смотрит на Торговый, удивляется, как такое здание можно забросить, и мечтает, чтобы из него сделали аквапарк. Эта идея, кстати, обсуждалась несколько лет назад.

Параллельно активные горожане предлагали включить Торговый в список объектов культурного наследия Челябинска. Правда, критики эта мысль не выдержала: городу никак не вытянуть столь грандиозный объект на своем балансе.

Фото из архива Музея ЧМК

Год назад креативная группа челябинских дизайнеров, архитекторов и девелоперов представила собственнику амбициозный проект: как сделать Торговый центр новым центром Челябинска. Они предложили превратить ЧТЦ в Festival Marketplace. Такой формат придумали в США в конце XX века, для того чтобы возрождать городские территории, ревитализировать их, наполнять новым смыслом.

Вот так мог бы выглядеть челябинский Festival Marketplace. Фото авторского проекта предоставлено Денисом Ни

Так, в просторном и воздушном Торговом центре можно было бы разместить роскошный ботанический сад (здесь как раз достаточный объем воздуха для создания естественной тепловой инерции), галерею современного искусства, гастромаркет, гостиницу, площадку для проведения фестивалей, творческий коворкинг и точки pop-up store. Смысл концепции в том, что в разное время суток здесь можно торжественно принимать гостей города, устраивать праздники и крупные выставки или просто гулять по ботаническому саду или отдыхать на пляже у реки. А по вечерам уникальный купол здания можно использовать как экран для лазерного шоу. При этом для разных сценариев развлечений подходит одна и та же инфраструктура.

По задумке архитекторов, Торговый мог бы использоваться как многосценарное пространство в зависимости от времени суток. Фото авторского проекта предоставлено Денисом Ни

«Мы провели подробное исследование и участка, на котором расположен Торговый центр, и самого здания. И не просто наполнили здание новыми смыслами, а предложили несколько идей, которые могут превратить Торговый центр в точку притяжения для жителей города и всего региона. Лазерные шоу, ботанический сад, галерея современного искусства, канатная дорога — каждая из этих дорогих, но цепляющих идей может стать ключевой в переосмыслении здания. Но не думаю, что новые собственники заинтересуются этими вариантами, им будет важна окупаемость. По моему мнению, стратегия, которой будут придерживаться новые собственники, — построить новое жилье вокруг здания, а Торговый центр просто оставить как есть», — говорит Денис Ни, соавтор проекта редевелопмента, директор Yellowstone development.

А можно снести?

Павел Крутолапов, экс-главный архитектор Челябинска, в эфире одной из радиостанций Челябинска на вопрос о реновации Торгового центра ответил как-то следующее:

«Я отвечу в контексте своей специальности. У нас несколько улиц, в том числе Красная, Братьев Кашириных, запроектированы исходя из того, что [в этом квадрате] находится Торговый центр. Поэтому здание не может просто исчезнуть. А что будет внутри — это вопрос к девелоперам. Возможно ли адаптировать Торговый под современность? Я думаю, что да. С сохранением тех градостроительных артерий и точек восприятия. Их необходимо сохранить. Возможно ли переосмыслить пространства внутри Торгового и снаружи? Безусловно, да».

В стране найдется не очень много примеров редевелопмента старых торговых центров. Есть проекты, которые касаются зданий, выставленных на торги. Так, торговый комплекс «Великан Парк» в Санкт-Петербурге, возможно, станет апарт-отелем. В Екатеринбурге всерьез задумались над редевелопментом торгового центра «Мытный двор». Здание вывели из списка объектов культурного наследия и уже спроектировали двухэтажный гастромаркет.

Гораздо интереснее (но финансово не столь успешно) переформатируют торговые центры за рубежом. В Тайване крупный молл на месте старой гавани превратился в арт-пространство с ландшафтным парком с бассейном. А в США верхние этажи старейшего торгового центра Arcade переделали в маленькие квартирки, площадью 21 квадратный метр каждая.

Никому, пожалуй, в Челябинске сейчас не понятна судьба Торгового центра. Бизнес-интерес, время от времени возникающий к площадке, пока не сформулирован четко. Трудно представить сейчас отчаянного инвестора, который вложит в незаурядный объект в самом центре миллиарды денег, чтобы его перепридумать и перезапустить.

Торговый центр, в свое время ставший вызовом унылой архитектуре, так и закапсулировался, застрял в советской эпохе, ни единым мускулом не дрогнув, пока вокруг рушились устои и стремительно менялись стандарты шопинга как развлечения. Так и стоит — памятник смелой инженерной мысли и бессмысленной помпезности.

Редакция выражает свое восхищение Областному государственному архиву, Историческому музею Южного Урала, Музею ЧМК, а также пользователям ssgen, vedmed1969 и сообществу chelchel в «Живом журнале» за бережное сохранение исторических снимков Челябинска.