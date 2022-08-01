Опыт создания образовательных сообществ Челябинской области представят на форуме «Утро»

Конференция для инициативных жителей УрФО проходит по поручению президента РФ

«Я горжусь нашей молодежью! Вы — главный двигатель развития страны и ее регионов. Все пути для вас открыты. Решения и выбор за вами. Мы готовы помочь вам найти свое призвание. Дерзайте, пробуйте новое, настойчиво добивайтесь поставленных целей и не останавливайтесь на достигнутом!»

— отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в приветственном обращении к участникам форума.



В Югре стартовал форум молодежи Уральского федерального округа «Утро». В этом году конференция, которая проходит по поручению президента РФ, объединит в «Археопарке» Ханты-Мансийска свыше 500 человек из 53 регионов России и молодых людей из Донецкой и Луганской народных республик. Делегация из Челябинской области поделится опытом создания образовательных сообществ.Ключевой темой конференции в этом году стало формирование уникальной системы возможностей для устойчивого развития молодежных сообществ. Так, участники получат новые знания и компетенции по развитию некоммерческих организаций, социальному проектированию, проектному менеджменту и управлению ресурсами.

«На форуме выступят более 50 спикеров из регионов России и других стран в сфере молодежной политики и развития неформальных сообществ, НКО, а также фасилитаторы, методисты и руководители молодежных проектов. Во вторник, 2 августа, в 16:30 на площадке форума пройдет панельная дискуссия, в которой примет участие полпред Владимир Якушев, а также руководители регионов УрФО», — рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

С 1 по 10 августа участников ждет работа по шести тематическим направлениям. Так, организатором площадки «Образовательные сообщества» станет Челябинская область, «ЗОЖ-сообщества» — Курганская область, «Вовлеченные сообщества» — Тюменская, «Урбанистические сообщества» — Свердловская область, «Креативные сообщества» — Югра и «Экосообщества» — Ямал.

Напомним, форум молодежи УрФО «Утро» проводится по поручению президента России с 2012 года. На этот раз его принимает Югра.