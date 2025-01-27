Опыт Коркино по решению экологических проблем распространят в другие регионы

О положительных практиках, реализованных в округе, его глава рассказал на форуме муниципалитетов

Глава Коркино Александр Орел представил опыт решения экологических проблем в городе на региональном этапе II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в Мурманской области, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Мне выпала возможность представить положительную практику решения ряда экологических проблем в Коркинском округе. Это рекультивация разреза силами РМК, ликвидация старого мусорного полигона, работа по обращению с твердыми коммунальными отходами. За несколько лет удалось снизить экологическую нагрузку. Но всегда есть к чему стремиться. Лучшие муниципальные практики, о которых говорили коллеги из других регионов, будем внедрять на нашей территории», — отметил Александр Орел.

Форум «Малая родина — сила России» проводится во второй раз. Для муниципалитетов это дополнительная возможность обсудить проблемы, волнующие жителей, и найти пути их решения. Региональные этапы форума пройдут на 16 площадках страны.

«В основу региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта „Муниципальный диалог“ с главами муниципалитетов и их командами. Спектр тем широкий: от создания комфортной среды для жизни и экологии до экономики и взаимодействия с населением», — рассказала член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Финальным этапом форума станет Всероссийская муниципальная Премия «Служение». В прошлом году в церемонии награждения победителей принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.