Опушка городского бора у ТРК «Родник» в Челябинске станет сквером

Фишкой пространства станет сухой ручей

В 2024 году в Челябинске появится небольшой парк на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской (напротив ТРК «Родник»). Под благоустройство попадет островок-треугольник, ограниченный проезжей частью, а также парковка на противоположной стороне и территория вдоль тропы, ведущей в городской бор. Изюминкой сквера станет сухой ручей. Об этом сегодня, 31 октября, Первому областному информационному агентству сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» с апреля по август. Будут построены широкие тротуары со скамейками и урнами. Над дорожками повесят гирлянды с крупными лампочками.





«Взрослые деревья по максимуму сохранят и проведут дополнительное озеленение. Построят пешеходный мостик для удобного и безопасного перехода через детскую железную дорогу», — отметили в мэрии.

Особенностью нового пространства станет сухой ручей с каменным руслом. Помимо выполнения декоративной функции он будет решать и вполне прикладную задачу отвода талой воды весной.