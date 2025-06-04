Опубликованы фамилии еще двух тысяч супружеских пар, награжденных знаком отличия «Семейное счастье»

До конца недели они получат выплаты от властей Челябинской области

Губернатор Челябинской области подписал очередное постановление о награждении семей со стажем знаком отличия «Семейное счастье». В списке более двух тысяч фамилий, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Все награжденные пары получат предназначенные выплаты до конца недели. Текст постановления можно посмотреть тут.

«В 2025 году мы продолжим системную работу по поддержке таких семей и до конца года планируем наградить около 19 200 супружеских пар. На эти цели в бюджете Челябинской области предусмотрено более одного миллиарда двухсот миллионов рублей», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Знак отличия могут получить семейные пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты.

Награжденным супругам выплачивается вознаграждение от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.