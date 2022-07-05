Опубликован список свободных мест для первоклассников в школах Челябинска

В среду стартует вторая волна приема заявлений

В среду, 6 июля, на Южном Урале стартует вторая волна приемной кампании в первый класс. Теперь родители могут подать заявление в любую школу по личному выбору. А накануне в Челябинске на сайте мэрии опубликован список школ , где еще остались вакантные места для приема.

Часть городских образовательных заведений уже закрыли набор в первые классы. Свободных мест, к примеру, нет в ОЦ «Ньютон», ОЦ № 2 и ОЦ № 5, в языковой гимназии № 1 и в гимназии № 80. Полностью укомплектованы классы в лицее № 11 и в академическом лицее № 95.

И все-таки попасть в школу с хорошим рейтингом еще можно. Например, в Ленинском районе Челябинска еще остались 14 мест в лицее № 77, который имеет статус площадки РАН. В прошлом году здесь пришлось открывать пятый класс для первоклассников «по прописке», так как в первую волну зачислили много льготников.

Больше всего свободных мест на сегодня в школе № 68 (филиал на улице Агалакова, 19) — здесь готовы принять еще 146 первоклассников. Около 80 свободных мест в школах № 4, 104, 110, 116 (3-й корпус). Около 50 свободных мест в школах № 30, 59.