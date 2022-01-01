Опубликован график работы главных катков Челябинска на январских каникулах

Первого января открываются не все площадки

Уже сегодня, 1 января, челябинцы смогут провести время на больших катках. График работы ледовых площадок озвучил Минкульт Челябинской области.

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина

1 января: выходной день.

2 — 8 января: с 09.00 до 23.00.

9 января: с 09.00 до 21.00.

Городской сад им. А. С. Пушкина

1 января: с 14.00 до 21.45.

2 — 9 января: с 10.00 до 21.45.

Парк им. В. В. Терешковой

1 января: с 14.00 до 23.00.

2 января: с 12.00 до 23.00.

3 — 5 января: с 12.00 до 21.30.

6 — 9 января: с 12.00 до 23.00.

Кстати, в парке Терешковой каток украсили фигурами оленей.



Кстати, первые дни 2021 года будут на удивление теплыми — самое время отправиться на каток.