Уже сегодня, 1 января, челябинцы смогут провести время на больших катках. График работы ледовых площадок озвучил Минкульт Челябинской области.
ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина
1 января: выходной день.
2 — 8 января: с 09.00 до 23.00.
9 января: с 09.00 до 21.00.
Городской сад им. А. С. Пушкина
1 января: с 14.00 до 21.45.
2 — 9 января: с 10.00 до 21.45.
Парк им. В. В. Терешковой
1 января: с 14.00 до 23.00.
2 января: с 12.00 до 23.00.
3 — 5 января: с 12.00 до 21.30.
6 — 9 января: с 12.00 до 23.00.
Кстати, в парке Терешковой каток украсили фигурами оленей.
Кстати, первые дни 2021 года будут на удивление теплыми — самое время отправиться на каток.