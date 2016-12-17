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Доходы от использования госимущества превысили расходы

Доходы от использования госимущества превысили расходы
доходы , Челябинск , госимущество , расходы
20.12.2016 15:51:22

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19 Декабря 2016, 22:06

Экономическая эффективность организаций по итогам 2016 года повысилась.

Накануне в Челябинске прошло итоговое заседание комиссии по противодействию коррупции под председательством губернатора Бориса Дубровского. Во время совещания обсудили эффективность использования госсобственности. Министр имущества заявил, что доходы от использования имущества превысили расходы.

В начале 2016 года губернатор Челябинской области поручил оптимизировать использование унитарных предприятий и акционерных обществ, которые являются собственностью Челябинской области. В настоящее время на балансе региона находится 27 компаний. Сейчас их экономическая эффективность увеличилась.

— За счет оптимизации можно не только существенно снизить расходы областной казны, но и минимизировать коррупционные факторы в работе ведомств. Все имеющиеся у региона ресурсы должны работать максимально эффективно — для развития экономики и, как следствие, повышения качества жизни южноуральцев,— подчеркнул Борис Дубровский.

Доходы от использования госимущества в 2016 году превысили расходы на его содержание более чем в 2 раза, на 39% уменьшилась задолженность по арендной плате. Кроме того, увеличились доходы от использования земельных участков. Однако процесс оптимизации имущества продолжается.

— В будущем в собственности Челябинской области останется 11 государственных унитарных предприятий, все они стабильно работают и выполняют свои социальные функции, по итогам работы предприятий за прошлый год в бюджет области поступило 24 миллиона рублей,— сообщил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

Отметим, что по итогам заседания члены комиссии утвердили план работы на 1 полугодие 2017 года.

Фото: news.pn

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