Опрос: каждый седьмой россиянин меняет телефон из-за выхода новой модели

Чаще всего это жители РФ с доходом более 80 тысяч рублей

Чаще всего россияне меняют сотовый телефон из-за его поломки. Однако почти каждый седьмой житель РФ сменил свой хорошо работающий гаджет на новую модель просто потому, что так захотелось, причем чаще всего это женщины, сообщают исследователи сервиса по поиску работы Superjob.

Отвечая на вопрос о том, по какой причине был сменен последний мобильный телефон, 37% респондентов ответили, что купили новый гаджет из-за поломки старого. 13% уточнили, что приобрести новый телефон пришлось из-за того, что его программное обеспечение устарело или вовсе перестало поддерживаться производителями. Каждому пятому респонденту понадобился телефон с расширенным функционалом, а каждому двадцатому — потому, что прежний телефон украли или потеряли. 14% опрошенных признались, что просто захотели новую модель телефона. 6% затруднились ответить.

«Меняют телефон лишь тогда, когда он полностью устаревает или когда требуется девайс с расширенным функционалом, чаще всего опрошенные старше 45 лет — 16 и 24% соответственно. Приобрести новейшую модель телефона вместо еще вполне работоспособной старой женщины позволяют себе чаще, чем мужчины — 16% против 12%, а россияне до 34 лет — чаще, чем опрошенные старше 45 лет — 16% против 10%. В наибольшей же степени такое поведение свойственно респондентам с доходом более 80 тысяч рублей — 18%»,— уточнили исследователи.

Есть и те россияне, которые меняли телефон потому, что им был подарен новый или они забирали старый гаджет у своих родственников и знакомых, покупая им новый, — таких среди респондентов 5%.

Опрос проводили во всех российских городах среди населения старше 18 лет с 2 по 8 сентября.