Опрос: День Победы для россиян важнее всех праздников

9 Мая положительно оценивают 95% жителей РФ

День Победы для жителей России является самым важным праздником. Чуть меньше россиян любят Новый год и собственный день рождения. Соответствующие результаты показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, День Победы однозначно положительно оценивают 81% респондентов, положительно — 95% опрошенных и скорее положительно — 14% россиян.

«Судя по комментариям респондентов, причина всенародной любви к 9 Мая заключается в объединяющей силе этого праздника: вклад в победу над фашизмом внесла практически каждая российская семья»,— сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Новый год однозначно положительно оценивают 77% россиян, положительно — 94% и скорее положительно — 17% опрошенных.

Что касается дня рождения, то этот праздник очень любят 64% респондентов и положительно оценивают 92% россиян.

«Международный женский день положительно оценивают в общей сложности 90% опрошенных, в том числе однозначно положительно — 63%. День защитника Отечества позитивно оценили 89% россиян, в том числе 60% — полностью в этом уверены. Положительно оценивают Праздник Весны и Труда 88% респондентов, 54% — однозначно положительно»,— добавляют пресс-службе сервиса SuperJob.

Самые «молодые» праздники — День России и День народного единства — однозначно положительно оценивают только 42% и 38% респондентов соответственно: жители России воспринимают их больше как дополнительные выходные.

Отметим, ко всем указанным праздникам женщины настроены более толерантно, чем мужчины. Например, День России одобряют 88% женщин и всего 74% мужчин.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России.