Опрос: четверть россиян считает справедливой зарплату вдвое больше своей

Довольны своим доходом всего 4% респондентов

Четверть россиян считает достойной зарплату вдвое больше своей, и только 4% работников довольны своим доходом, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру», передают «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о том, какая прибавка к зарплате необходима, чтобы достичь справедливой оплаты труда, 26% респондентов сообщили, что им следует поднять зарплату в два раза, 16% опрошенных — что их доход более чем на 50% ниже справедливого. 28% респондентов отметили, что их зарплату необходимо повысить на 30—50%, 23% опрошенных — на 10—30%? и всего трем процентам россиян не хватает надбавки в размере 10%.

Например, IT-специалисты справедливой назвали зарплату в размере 122 тысяч рублей, строители — в 112 тысяч рублей. Чуть скромнее оказались работники транспортной сферы, медики и педагоги — по их мнению, справедливая зарплата должна быть в размере 96, 84 и 76 тысяч соответственно.

Исследование проводили в сентябре среди более чем шести тысяч россиян старше 18 лет, проживающих во всех городах РФ.