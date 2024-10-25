Определены лучшие госпаблики Южного Урала

За звание лучшего боролись более 200 SMM‑специалистов

Второй год подряд конкурс лучших госпабликов объединяет более 200 администраторов и SMM-специалистов государственных организаций Южного Урала. Победителей определили в 10 номинациях.

В конкурсе оценивали креативность и актуальность публикаций, особое внимание жюри уделило взаимодействию с аудиторией. Установлено, что больше всего с пользователями общались администраторы сообщества комитета дорожного хозяйства Челябинска, министерства социальных отношений и администраций Магнитогорска, Нагайбакского и Красноармейского районов.

Победители конкурса поделились секретами успеха. Так, администратор магнитогорской школы-интерната «Семья» Эльвира Ахметова рассказала, что воспитанники школы и педагоги охотно принимают участие в съемках известных трендов.



«В этом году мы стали чаще снимать видео, где с юмором рассказываем о буднях наших ребят и сотрудников. После просмотра никто не остается равнодушным», — отметила Эльвира.

Почти 1,5 миллиона южноуральцев узнают самую актуальную информацию из госпабликов — их почти 4 тысячи. И по мнению еще одной победительницы, администратора сообщества ГУ молодежной политики Челябинской области Татьяны Клеменковой, аудиторию сегодня сложно удивить, но способы привлечь подписчиков есть.

«Мы пишем не только обычные посты с текстом, но и создаем клипы — это сейчас очень актуально. Видео позволяет погрузить подписчиков в атмосферу событий, передать настроение, эмоции участников», — поделилась Татьяна.

Она добавила, что в регионе очень много пабликов, у создателей которых есть чему поучиться. Кроме уже упомянутых победителей, жюри конкурса отметило также сотрудников Минкульта, Госжилинспекции, Челябинскстата и Главного контрольного управления Челябинской области.

Автор: Лилия Полякова