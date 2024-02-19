Названы даты последних звонков и выпускных в российских школах

Такие рекомендации дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал даты, в которые в мае 2024 года рекомендовано проводить последние звонки и выпускные во всех школах России, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

«Мы приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах 24 и 25 мая, а 28 и 29 июня решено провести выпускные вечера», — сообщил Сергей Кравцов на Дне образования на выставке-форуме «Россия».

Большинство школ Челябинской области стараются проводить последние звонки и выпускные вечера в даты, рекомендованные министерством. Но бывают и исключения. При этом школы все же стремятся соблюдать сроки хотя бы с разницей в несколько дней.