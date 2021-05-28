Определено место строительства пожарного депо в селе Устиново под Миассом

По поручению губернатора Челябинской области там разместится пожарная команда

Миасс с рабочим визитом посетили и. о. министра общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина и ее первый заместитель Валерий Устинов. Основная цель поездки — проверить выполнение поручений губернатора Алексея Текслера по вопросам обеспечения безопасности населения, сообщили в МКУ «Управление ГОЧС».

Вместе с главой Миасса Григорием Тонких и руководителем управления ГОЧС Валерием Карпуниным участники встречи обсудили строительство быстровозводимого пожарного депо в селе Устиново. Также поднимали вопросы обеспечения мер пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима и подготовки округа к купальному сезону.

«Глава Миасса рассказал о реализации проекта пожарного депо в селе Устиново, где разместится пожарная команда. В настоящий момент разработана дорожная карта по строительству и определено место строительства. Светлане Костиной и Валерию Устинову показали различные варианты здания депо и рассказали о сроках реализации проектов», — сообщили в управлении ГОЧС Миасского городского округа.

И. о. министра общественной безопасности Челябинской области отметила, что Миасс в числе лидеров по пожарной профилактике. В частности, леса ежедневно патрулируют специалисты, организованы посты на озере Тургояк. В этих местах в этом году удалось избежать пожаров.

Напомним, в Миассе готовятся к купальному сезону — 2021. Идет приемка пляжей, баз отдыха и детских оздоровительных лагерей.