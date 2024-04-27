Определена программа фестиваля «ТвояЭкология. Западный берег»

Посетителей ждут мастер-классы, лекции, ярмарка, музыка, спортивные мероприятия и уникальные фотозоны

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18 мая на территории «ИТ-лицея Привилегия» состоится первый фестиваль «ТвояЭкология. Западный берег» (0+). Организатором выступает застройщик АО «АПРИ», в подготовке участвуют экологи Челябинской области. Гостей ждет насыщенная программа.





В 10:00 откроются ворота фестиваля и заработает ярмарка, где участники феста смогут приобрести продукцию и изделия местных производителей: это букеты из шоколада и фруктов, игрушки из экомеха, различные украшения, флорариумы, домашнюю колбасную и молочную продукции.

Также в 10 утра начнут свою работу и продолжатся в течение всего дня мастер-классы. Например, любой желающий сможет переработать пластиковые крышки на велодробилке и сделать из них брелок на память или разукрасить шоппер, так же забрав его домой.

В 11:00 состоится торжественное открытие фестиваля. Там же отметят отличившихся учеников ИТ-лицея, которые преуспели в экологической сфере.

В 12:00 запланирована первая лекция, которую проведут экологи и научные специалисты Челябинской области. Они расскажут об исследованиях экосистемы западного берега Шершневского водохранилища, а также о раздельном сборе мусора. Повтор лекции — в 16:10.

В это же время, в 12:00, откроется спортивная площадка. Любой желающий сможет принять участие в эко-ГТО.

В 14:15 в лектории нутрициологи и врачи расскажут о правильном питании и здоровом образе жизни. Повтор лекции — в 17:10.





Мероприятие спланировано так, чтобы в любое время дня гостям было чем заняться. Помимо этого, целый день на сцене будут выступать артисты Челябинска с яркими и необычными номерами, а аквагримеры по желанию гостей фестиваля нанесут на кожу художественные изображения.

Завершится фестиваль «ТвояЭкология. Западный берег» в 18:00.

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